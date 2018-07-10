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نقابة تعليمة تندد بواقع المدرسين في موريتانيا

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 10 دقائق
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نددت النقابة الوطنية للتعليم الثانوي “بتردي ظروف العمل” بالنسبة للأساتذة والعقدويين العاملين في مجال التعليم الحكومي في موريتانيا.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن “أساتذة التعليم الثانوي، يعانون من ضعف الرواتب، وتعطيل التقدم الوظيفي، وتأخر  العلاوات”.

وأضافت النقابة أن الأساتذة “العقدويين يعملون بدون أدنى حقوق، ولا يكتتبون إلا بعد مرور فصل كامل من السنة الدراسية”.

وأشارت إلى أن المدرسين في المرحلة الثانوية “يعانون من غياب التكوين، وتردي ظروف العمل، كتهالك البنايات، واكتظاظ الفصول، وانعدام الكتاب المدرسي، ورداءة الطباشير”.

ودعا بيان النقابة الوطنية للتعليم الثانوي “كافة المدرسين إلى رص الصفوف، والوقوف في وجه هذا الإهمال الممنهج للتعليم، وأن يفرضوا احترامهم ويهبوا لانتزاع حقوقهم” من خلال وقفات احتجاجية أمام القصر الرئاسي، للمطالبة بحقوقهم.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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