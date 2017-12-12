نهاية قصة "الشيخ الوقور" مع العملة الموريتانية

صاحبة اللوحة



"ميرتو ديبارد" هي صاحبة اللوحة المتعارف عليها باسم "الشيخ الوقور"، كما تبدي ملامحه، وهو اسم أطلق في الأوساط المحلية، على الشيخ العجوز صاحب الصورة المائية في العملة الموريتانية، دون أن يكون هو الاسم الحقيقي للوحة الفنانة الفرنسية.



زارت "ديبارد" موريتانيا والنيجر ومالي، واحتفظت بملامح رجال الصحراء أو "الرجال الزرق"، وانبهرت بنبلهم وغموضهم، لذلك احتفظت بسر تفاصيل ملامحهم، وقدمت أعمالا حولهم، فكانوا حاضرين في جل رسوماتها ما بين العام 1937 إلى وفاتها عام 1983.



عرضت لوحاتها حول رجال الصحراء خلال أكثر من خمسين معرضا في نواكشوط ودكار وباماكو وابيدجان وباريس، وكانت تعرض كل عام في جزيرة "غوري"، حيث المكان الذي التقاها فيه أول مرة محافظ البنك المركزي عام 1973، واشترى منها لوحة ستشغل حيزا في عملة البلد الخارج توا من استعمار جثم على أرضه عدة عقود، وتثير فضول واستغراب الموريتانيين حتى اليوم.



ولدت "ميرتو ديبارد" عام 1900 في قرية صغيرة في جبال الألب تدعى "تريسكليو"، وكان والدها قسيسا، انتقل إلى الجزائر حيث أقام لسنوات مع أسرته، قبل أن يسافر إلى العاصمة السنغالية دكار ويستقر فيها لضرورات العمل، وهو ما أتاح لابنته "ميرتو" أن تخوض سلسلة رحلات للمناطق التي يقيم فيها "الرجال الزرق" كما كان يسمي بعض الأوروبيين الرجال في المناطق جنوب الصحراء، نظرا لألوان عمائمهم، وحتى بشرتهم القمحية المختلفة عن غيرها.



توفيت الفنانة الفرنسية في الثلاثين من أكتوبر عام 1983 في العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن كرست معظم أعمالها حول رجال الصحراء وثقافة الشعوب التي ينحدرون منها.

