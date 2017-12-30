نواذيبو: إيقاف شاحنة تسرب نفايات السمك على الشارع





أوقف خفر السواحل الموريتاني بمدينة انواذيبو شمالي موريتانيا صباح اليوم السبت شاحنة تابعة للشركات العاملة فى دقيق السمك "موكا" ، سربت كمية من نفايات الأسماك على شارع "البحرية" .



وكانت الشاحنة متجهة نحو ميناء خليج الراحة ، وأوقفتها السلطات بعد بلاغ من جمعية حماية البيئة والنهوض بالأسرة وتدخلت فرق خفر السواحل لتنظيف الشارع .



وسبق لسكان المدينة أن احتجوا عدة مرات سابقة على ما وصفوه بعبثية مصانع دقيق السمك المعروفة محليا ب "موكا" وما تسببه لهم من مخاطر.



وأكد المحتجون أنه تم تسجيل حالات اختناق لأفراد بينهم أطفال ويوجدون حاليا في المستوصف الطبي لاسنيم، وحالات أخرى تعرض أصحابها لطفح جلدي، وربو مزمن.



وتم تشكيل لجنة يرأسها والي انواذيبو بالتعاون مع الجمعيات المختصة في حماية البيئة تراقب هذا النوع من التسرب وتعد تقريرا يوميا عن هذه الحالات .