نواذيبو: السطو على صيدلية وسرقة مبالغ مالية

تعرض مستودع صيدلي في مدينة نواذيبو، شمالي موريتانيا، لعملية سطو ليل الخميس/الجمعة، يعتقد أن عصابة مختصة في السرقة قامت بها.

وقال مراسل “صحراء ميديا” في المدينة إن مستودع العناية الصيدلي تعرض لعملية سرقة في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة.

ونقل المراسل عن مسير المستودع الصيدلي قوله إن اللصوص قاموا بكسر باب الصيدلية، والاستحواذ على مبلغ مليون ونصف المليون أوقية.

وأوضح المسير أنه كان قد جمع المبلغ استعداداً لتحويله إلى حساب شركة الأدوية التي يتعامل معها.

وبدأ الأمن الموريتاني البحث عن المتورطين في عملية السرقة، بمجرد تلقيهم بلاغاً بالسطو على المستورد الصيدلي الذي يقع بجوار مفوضية “الرضوان” في حي “الحنفية الثانية”.

وسبق أن وقعت عدة عمليات سرقة وسطو مشابهة، إذ تعرض قبل سنوات أحد المستودعات الصيدلية لسطو مسلح أسفر عن إصابة اثنين من عماله بعد طعنهم بسلاح أبيض، وتمكن منفذو العملية من الاستحواذ على مبلغ مالي وكمية من أدوية الأعصاب.