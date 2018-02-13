نواذيبو.. تفاصيل خاصة حول حريق مصنع الزوارق

اعتقل الأمن الموريتاني في مدينة انواذيبو، شمالي موريتانيا، اليوم الثلاثاء، خمسة من عمال مصنع الزوارق الذي تعرض لحريق يوم السبت الماضي.

وقال مصدر أمني لمراسل “صحراء ميديا” في المدينة إن الدرك الموريتاني أوقف خمسة من عمال مصنع الزوراق في إطار التحقيق.

وأضاف المصدر أن “الأمن باشر التحقيق مع المعتقلين حول الحريق الذي التهم قبل أربعة أيام (مول هاوو) الذي يعد القلب النابض للمصنع”.

نفس المصدر أشار إلى أن “رئيس العمال المداومين يوم الحريق في المصنع، كشف للمحققين أن لا علاقة للعمال فنياً بالحريق، وأنه المسؤول الوحيد عن أي تحقيق حول الموضوع”.

في غضون ذلك زار وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبد الله، أمس الاثنين، المنصع للوقوف على حجم الأضرار التي خلفها الحريق.

وتراهن موريتانيا على المصنع من أجل سد النقص الحاصل في زوارق الصيد التقليدي.