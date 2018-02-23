نواذيبو.. ثاني أكبر مدينة في موريتانيا « بلا انترنت »

عاشت مدينة نواذيبو، العاصمة الاقتصادية لموريتانيا، قرابة يوم كامل بلا انترنت، بسبب خلل فني في شبكة الربط بالعاصمة نواكشوط.

وقال مراسل « صحراء ميديا » في المدينة إن الانترنت انقطع مساء الأربعاء الماضي ولم يعد إلا مساء الخميس، فيما شهد بعض الاضطراب ليل الخميس/الجمعة.

وأضاف المراسل أن مصدراً رسمياً أكد له أن سبب انقطاع الانترنت عن المدينة يعود إلى خلل في « كابل » بالقرب من مركز بولنوار، على بعد 80 كيلومتراً إلى الشرق من نواذيبو.

وأشار المراسل إلى أن انقطاع الانترنت أوقف الكثير من خدمات البنوك والمؤسسات والعديد من الشركات في العاصمة الاقتصادية للبلاد.