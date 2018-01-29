أخبار

نواذيبو: سجن ممرض بتهمة تزوير ختم طبيب

Ahmedou Cherif El Mokhtar منذ 1 دقيقة
0

 

أحالت السلطات القضائية فى مدينة نواذيبو شمالي موريتانيا ممرضا يعمل متعاقدا مع شركة بولي هونغ دونغ الصينية بتهمة التزوير.

وأكد مراسل صحراء ميديا فى المدينة أن الممرض ضبط  وهو يستخدم ختم طبيب عام بمركز استطباب نواذيبو علي شهادات العطل الطبية.

واعتقل المتهم بعد إقراره بإصدار شهادة عطلة طبية مختومة بطابع الطبيب العام الذى سبق أن أبلغ السلطات الأمنية عن ضياعه قبل عام.

ويتهم الطبيب الممرض باستخدام ختمه طيلة السنة الماضية، ويرفض إلى حد الساعة وساطة لإنهاء القضية وديا بعد اعتذار الممرض .

اظهر المزيد

Ahmedou Cherif El Mokhtar

مقالات ذات صلة

منذ 27 دقيقة
0

بعد خسارة الأرض إمبراطورية داعش الرقمية تنهار

منذ 15 ساعة
0

موريتانيا: مجلس تنمية المصايد ينوه بنتائج استراتيجية الصيد

منذ 16 ساعة
0

ترامب: أحترم أفريقيا وتيلرسون فى القارة مارس

منذ 20 ساعة
0

بدء أشغال قمة الاتحاد الأفريقي بحضور الرئيس الموريتاني