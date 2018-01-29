نواذيبو: سجن ممرض بتهمة تزوير ختم طبيب

أحالت السلطات القضائية فى مدينة نواذيبو شمالي موريتانيا ممرضا يعمل متعاقدا مع شركة بولي هونغ دونغ الصينية بتهمة التزوير.

وأكد مراسل صحراء ميديا فى المدينة أن الممرض ضبط وهو يستخدم ختم طبيب عام بمركز استطباب نواذيبو علي شهادات العطل الطبية.

واعتقل المتهم بعد إقراره بإصدار شهادة عطلة طبية مختومة بطابع الطبيب العام الذى سبق أن أبلغ السلطات الأمنية عن ضياعه قبل عام.

ويتهم الطبيب الممرض باستخدام ختمه طيلة السنة الماضية، ويرفض إلى حد الساعة وساطة لإنهاء القضية وديا بعد اعتذار الممرض .