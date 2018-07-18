نواذيبو.. مصرع 5 صيادين في حادث اصطدام سفينة وقارب

تسبب حادث اصطدام ما بين سفينة شحن عملاقة وقارب صيد تقليدي، ليل الثلاثاء/الأربعاء في العاصمة الاقتصادية نواذيبو، في مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

ونقل مراسل « صحراء ميديا » في نواذيبو عن مالك قارب الصيد قوله إن تسعة صيادين كانوا على متنه، نجا منهم أربعة وما تزال عمليات البحث جارية عن خمسة آخرين.

وقال ذات المصدر إن الناجين قفزوا من القارب قبيل الاصطدام وسبحوا باتجاه الشاطئ بالقرب من منطقة « الرأس الأبيض »، حيث وقع حادث الاصطدام عند حوالي منتصف الليل.

وتتزايد عمليات الاصطدام ما بين السفن العملاقة وقوارب الصيد التقليدي قبالة الشواطئ الموريتانية، وخاصة بالقرب من مدينة نواذيبو.