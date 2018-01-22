نواذيبو: وفاة ثلاثة أشخاص بينهم طفلة فى حادث سير

توفي الليلة رجلان وطفلة تبلغ 5 سنوات في حادث سير علي الطريق الرابط بين نواذيبو ونواكشوط ، إثر انقلاب سيارة رباعية الدفع كانت تقل عائلة متوجهة إلى مدينة نواذيبو شمالي موريتانيا .

وقال مراسل صحراء ميديا فى نواذيبو إن السيارة انقلبت قرب الكلمتر 125 بعد انفجار إطارها بسبب السرعة المفرطة.

وأكدت مصادر طبية أن أحد ركاب السيارة قد نجا من الحادث، لكنه أصيب بجروح مازال يتلقى العلاج منها فى المستشفى الجهوي للمدينة.

ويشهد المقطع الذى وقع عليه الحادث، من حين لآخر حوادث خطيرة كما الحال بالنسبة للمقطع الرابط بين نواذيبو، ومدينة الشامي علي نفس الطريق.

يذكر أن الدرك الوطني يقوم بحملات لتنبيه الناس حول المقاطع التي تتعرض لزحف الرمال أو تلك المتهالكة.