نواكشوط تحتضن أشغال اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان

انطلقت اليوم الأربعاء بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، الدورة الثانية والستون العادية، للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

ودعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في خطابه الافتتاحي، اللجنة لبذل المزيد من الجهود في هذا الإطار خدمة لمصالح شعوب القارة الإفريقية وصونا لكرامة أبنائها.

وأضاف ولد عبد العزيز أن موريتانيا “انتهجت في العشرية الأخيرة سياسة هادفة إلى صون وترقية حقوق الإنسان وترسيخ الممارسة الديمقراطية،وتم اعتماد منظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق الأشخاص والجماعات.

وأشار الرئيس الموريتاني إلى “أن الدور الذي تقوم به اللجنة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب يعتبر محوريا في تنمية القارة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك نظرا لإسهاماتها الكبيرة في ترقية المصادر البشرية.

وتستضيف موريتانيا اجتماعات اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لأول مرة أشغال هذه اللجنة، التي تستمر حتى التاسع من الشهر الجاري.