نواكشوط تحتضن مؤتمرا لسلطات الضرائب في الدول الاسلامية

انطلقت اليوم الإثنين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، فعاليات المؤتمر الفني الخامس عشر لاتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية.

يشارك في المؤتمر الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، وفود تمثل أربعة وخمسين دولة من أعضاء الاتحاد.

وقال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية محمد ولد كمبو خ خلال افتتاح المؤتمر إن تنمية البلدان الأعضاء “تحتاج تعبئة المواد الضريبية الداخلية، من تغطية تكاليف التنمية في شتي المجالات التي ترتبط بالعيش الكريم للمواطن.

من جهته المدير العام للمديرية العامة للضرائب، في موريتانيا أعل ولد التيس قال خلال كلمته إن “هدف المصالح الضريبية هو تحسين المستوى العام لمطابقة التشريعات الضريبية، وتعبئة الموارد وسداد الضريبة في الوقت المناسب دون المساس بثقة المكلف في النظام الضريبي وفي طريق إدارته”.

وتم عقد أول مؤتمر لاتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية، في ماليزيا عام 2003، بعد تأسيسه مباشرة، وتستضيفه موريتانيا للمرة الأولي.