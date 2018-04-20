نواكشوط تستضيف مؤتمرا حول تمويل المشاريع المائية في إفريقيا

أعلنت المنظمة الإسلامية للتربية و العلوم والثقافة ” إيسيسكو “، انها ستنظم في العاصمة الموريتانية نواكشوط مؤتمرا إقليميا حول ” تمويل المشاريع المائية في الدول الإفريقية.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات بين الدول الإفريقية في المجالات ذات الصلة بتمويل المشاريع المتعلقة بالثروات المائية و المحافظة عليها و تطويرها في إطار الجهود المبذولة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية.

كما يسعى المؤتمر إلى دراسة سبل تسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات الهادفة إلى ضمان جودة المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تنظم الإيسيسكو هذا المؤتمر بالتعاون مع مؤسسة “الشراكة العالمية للمياه”، واللجنة الوطنية الموريتانية للتربية والثقافة والعلوم، في الفترة مابين 24 إلى 25 ابريل الجاري، ويشارك فيه خبراء يمثلون دول مالي، والنيجر، و تشاد، و المغرب، والجزائر، و تونس، وبوركينافاسو، وليبيا، وموريتانيا .