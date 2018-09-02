نواكشوط.. فرز 15 في المائة من مكاتب التصويت

أفاد مصدر من داخل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الأحد، أن عملية فرز ومركزة النتائج بالنسبة لمكاتب التصويت في العاصمة نواكشوط شملت حتى الآن 15 في المائة فقط.

وقال هذا المصدر الذي تحدثت لـ « صحراء ميديا » إنه حتى مساء اليوم تمت معالجة نتائج 97 مكتب تصويت فقط، من أصل 655 مكتباً في مختلف ولايات العاصمة.

وأوضح ذات المصدر أن بطء الفرز والمعالجة هو الذي يؤجل ظهور النتائج الجزئية في العاصمة، وذلك بسبب الضغط الكبير الذي شهدته المكاتب يوم الاقتراع.

وكانت نسبة كبيرة من مكاتب التصويت في نواكشوط قد استمر فيها الفرز حتى صباح اليوم الأحد.

وقالت مصادر من داخل بعض الأحزاب لـ « صحراء ميديا » إن ممثليها في بعض المكاتب رافقوا عملية الفرز حتى صباح اليوم، وقضوا ليلتهم داخل مكاتب التصويت تحت حماية ورقابة الحرس الوطني.

وشوهدت في مناطق عديدة من نواكشوط صناديق الاقتراع وهي تنقل في أفواج نحو المقر المركزي للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بينما تم تجميع بعضها الآخر في مقرات متفرقة من العاصمة، تحرسها فرق من الحرس الوطني.

وتؤكد مصادر من اللجنة أن نتائج العاصمة نواكشوط قد تتأخر بالمقارنة مع بقية النتائج، بسبب تعقيد العملية وبطء الفرز.

وتشهد العاصمة نواكشوط تنافساً شرساً في المجالس الهوية والنيابية، كما يحتدم الصراع في البلديات، بين المعارضة والحزب الحاكم.