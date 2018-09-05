نواكشوط.. مياه الأمطار تعيق الحركة في الشوارع الكبيرة

شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط تساقط كميات من الأمطار، ليل الثلاثاء/الأربعاء، وصلت إلى ما يقارب 40 ميليمتراً في العديد من مقاطعات العاصمة.

وقالت مصادر خاصة لـ « صحراء ميديا » إن الأمطار التي استمر دفقها لأكثر من ساعة، تراوحت ما بين 34 ملم و40 ملم في العديد من مناطق العاصمة.

وتسببت هذه الأمطار في تجمع كميات كبيرة من المياه على الطرق الرئيسية، وانتشرت المستنقعات في الشوارع الفرعية.

وشهدت المدينة صباح اليوم زحمة مرورية خانقة، بسبب إغلاق المياه للعديد من الطرق الرئيسية.

وشوهدت صهاريج تابعة للمكتب الوطني للصرف الصحي وهي تحاول شفط مياه الأمطار من على الشوارع الكبيرة، وخاصة شارع المختار ولد داداه بمنطقة تفرغ زينه.

وكانت شركة صينية قد أنجزت العام الماضي مشروعاً لشفط مياه الأمطار من الشوارع الكبيرة في نواكشوط، ولكنه ما يزال يعاني من مشاكل فنية.

ووصل تمويل مشروع شفط مياه الأمطار عن شوارع العاصمة نواكشوط إلى حوالي 15 مليار أوقية قديمة، بحسب ما أعلنت عنه الحكومة الموريتانية سابقاً.