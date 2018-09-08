نيابيات موريتانيا.. الحزب الحاكم يتصدر النتائج (تفاصيل)

هيمن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا على نتائج الانتخابات التشريعية، وذلك بعد أن تمكن من حسم 67 مقعداً برلمانياً من أصل 131 مقعداً برلمانياً تم حسمها حتى الآن، وهو ما يعني أن الحزب نجح حتى الآن في اقتناص ما يزيد على 50 في المائة من المقاعد البرلمانية التي حسمت.

من جهة أخرى ينافس الحزب الحاكم على 22 مقعداً برلمانياً التي سيتم فيها اللجوء إلى الشوط الثاني، ويحتاج للحصول على 17 مقعداً فقط حتى يضمن « الأغلبية المطلقة » التي سبق أن حددها خلال حملته الانتخابية كهدف يسعى لتحقيقه.

في غضون ذلك يشهد الحزب الحاكم منافسة من طرف حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل » المعارض في العديد من الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى أحزاب أخرى تحسب على الموالاة، على غرار حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الذي ترأسه الوزيرة الناها بنت مكناس.

وبحسب النتائج التي حصلت عليها « صحراء ميديا » فإن الحزب الحاكم حصل على 12 مقعداً برلمانياً في الدوائر الانتخابية المحلية التي تحسم بالنسبية، وحصل على 44 نائباً من الدوائر الانتخابية التي تحسم بالأغلبية المطلقة، هذا بالإضافة إلى 8 نواب في اللائحتين الوطنيتين (المختلطة والنساء)، و3 نواب على اللائحة النيابية في نواكشوط.

الدوائر الانتخابية النسبية:

يصل عدد الدوائر الانتخابية التي تحسم بنظام النسبية داخل البلاد إلى 9 دوائر انتخابية، يصل عدد المقاعد البرلمانية فيها إلى 27 مقعداً.

وتشير النتائج إلى أن الحزب الحاكم تمكن من أن يضمن فيها 12 مقعداً، متبوعاً بحزب تواصل (5 مقاعد)، ثم الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم (3 مقاعد)، الكرامة (مقعدين)، الحراك الشبابي من أجل الوطن (مقعد واحد)، الوحدوي لبناء موريتانيا (مقعد واحد)، الوائم (مقعد واحد)، السلام والتقدم الديمقراطي (مقعد واحد)، التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد (مقعد واحد).

وتأتي هذه النتائج مفصلة حسب الدوائر كما يلي:

آمرج: 3 مقاعد، مقعد لحزب الوحدوي لبناء موريتانيا (عبد الرحمن ولد الشين)، وآخر للاتحاد من أجل الجمهورية (محمد الأمين ولد اكيه)، والأخير من نصيب حزب الكرامة (سيدي محمد ولد حمه).

كوبني: 3 مقاعد بالنسبية؛ الوئام (فاطمة بنت أعل محمود)، الاتحاد من أجل الجمهورية (باباه محمد بابو)، الحراك الشبابي من أجل الوطن ().

الطينطان: 3 مقاعد بالنسبية؛ الاتحاد من أجل الجمهورية (سيدي محمد ولد السييدي، أم الخيري بنت الغزواني)، تواصل (محمد المختار ولد الطالب نافع).

كيفه: 3 مقاعد بالنسبية؛ الاتحاد من أجل الجمهورية (خطري ولد الشيخ محمود)، السلام والتقدم الديمقراطي ()، تواصل (حمادي ولد سيدي المختار).

كيهيدي: 4 مقاعد تحسم بالنسبية؛ الاتحاد من أجل الجمهورية (با عبدولاي، زينب أوبك)، الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم (كونو براجي)، التحالف الوطني الديمقراطي (باب ولد بنيوگ).

امبود: 3 مقاعد تحسم بالنسبية؛ الكرامة (الحسن ولد باه)، الاتحاد من أجل الجمهورية (جعفر ماء العينين)، الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم (الدان ولد عثمان)

ألاك : 3 مقاعد تحسم بالنسبية؛ الاتحاد من أجل الجمهورية (ألبو أمود كلاع، عيشة أمين مسعود)، تواصل (الطاهر ولد اعل محمود).

نواذيبو: 4 مقاعد تحسم بالنسبية: مقعد للكرامة (القاسم ولد بلالي)، مقعد للحزب الحاكم (محمد ولد عيه)، مقعد لحزب تواصل (أحمد بزيد « القطب » محمدن أمات)، وحزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد (تيام أوصمان)

سيلبابي: 3 مقاعد تحسم بالنسبية؛ الحزب الحاكم (سيدنا ساخو)، الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم ()، تواصل (محمد الأمين محمد لغظف).

دوائر الأغلبية المطلقة:

يصل عدد الدوائر الانتخابية التي تحسم بنظام الأغلبية المطلقة إلى 39 دائرة انتخابية، وعدد المقاعد البرلمانية فيها يصل إلى 66 مقعداً، تمكن الحزب الحاكم أن يحسم منها في الشوط الأول 44 مقعداً، هي إجمالي الدوائر التي حسمت في الشوط الأول.

وينافس الحزب الحاكم في الشوط الثاني على بقية المقاعد البالغ عددها 22 مقعداً.

وتأتي نتائج الدوائر التي تحسم بالأغلبية المطلقة على النحو التالي:

الحوض الشرقي :

النعمة: 2 مقعد، حسمهما الحزب الحاكم (سيد أحمد البكاي ولد الخو، محمد يحي ولد الطالب أحمد)

باسكنو: 2 مقعد، حسمهما الحزب الحاكم (فيه المان ولد قشه، محمد محمود ولد سيدي ولد حنن)

تمبدغة: 2 مقعد حسمهما الحزب الحاكم (محمدو ولد أحمدو الملقب دون، ومحمد ولد محمدو)

ولاته: 1 مقعد، حسمه الحزب الحاكم (سيدي الشيخ جاجوه)

انبيكت لحواش: 1 مقعد، حسمه الحزب الحاكم (السالك الداه أنّ)

الحوض الغربي:

العيون: 2 مقعد للحزب الحاكم (حمادي ولد التيباري، عمر عبدي أحمد سعيد)

تامشكط: 2 مقعد للحزب الحاكم (أحمدي ولد حمادي، عبد الرحمن ولد الصبار)

لعصابه:

كونكوصه: 2 مقعد للحزب الحاكم (كابه ولد اعليوه، لمرابط ولد بناهي)

بومديد: مقعد واحد حسمه الحزب الحاكم (محمد الأمين الغزواني)

كوركول:

مقامه: 2 مقعد حسمهما الحزب الحاكم (انيانغ ممدو مامودو، محمد السيد كلاي)

لبراكنه:

بابابي: 2 مقعد حسمهما الحزب الحاكم (عمر عبد الله صو، عمر سليمان انجاي)

مكطع لحجار: 2 مقعد، حسمهما الحزب الحاكم (أحمد ابي المعالي ولد منان، يعقوب ولد يوسف)

الترارزه:

واد الناقه: 2 مقعد حسمهما الحزب الحاكم (لمرابط ولد اكليكم، جمال اليدالي)

اركيز: 2 مقعد حسمهما الحزب الحاكم (محمد كين، محمد الرحمن ولد الطلبه)

بتلميت: 2 مقعد حسمهما الحزب الحاكم (فؤاد ولد بونه مخطار، إسحاق ولد أحمد مسكه)

المذرذرة: 2 مقعد حسمهما الحزب الحاكم (الداه ولد صهيب، الخامس سيدي عبد الله)

آدرار:

أطار: 2 مقعد حسمهما الحزب الحاكم (الحسين محفوظ بوبوط، أحمد عبد الله)

شنقيط: 1 مقعد حسمه الحزب الحاكم (العربي ولد جدين)

وادان: 1 مقعد حسمه الحزب الحاكم (سيدي باب ولد اللهاه)

داخلت نواذيبو:

الشامي: 1 مقعد حسمه الحزب الحاكم (لمرابط ولد الطنجي)

تكانت:

تجكجه: 2 مقعد حسمهما الحزب الحاكم (سيد أحمد ولد اج، جدو ولد منابه)

المجرية: 2 مقعد حسمهما الحزب الحاكم (سيد أحمد ولد محمد، محمد الأمين ولد حمود)

تيشيت: 1 مقعد حسمه الحزب الحاكم (بويه أحمد ولد الشريف أحمد)

كيدي ماغا:

ولد ينج: 2 مقعد حسمهما الحزب الحاكم (جاكلي محمد محمود، كمارا عالي كالاديو)

تيرس الزمور:

بير أم كرين: 1 مقعد حسمه الحزب الحاكم (محمد سالم أحمد انويكظ)

إنشيري:

أكجوجت: 1 مقعد حسمه الحزب الحاكم (سيد أحمد ولد محمد الحسن ولد ادويري)

بنشاب: 1 مقعد حسمه الحزب الحاكم (عالي ولد الدوله)

دوائر ستحسم في الشوط الثاني:

في الشوط الثاني سيتم حسم التنافس على 22 مقعداً برلمانياً، جميعها ينافس عليها الحزب الحاكم.

جيكني: 2 مقعد، تأجل الحسم فيهما إلى الشوط الثاني بين الحزب الحاكم وحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم.

غابو: 2 مقعد تأجل الحسم فيهما إلى الشوط الثاني بين الحزب الحاكم والاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم.

افديرك: 1 مقعد تأجل الحسم فيه إلى الشوط الثاني بين الحزب الحاكم والتجمع من أجل الحرية والديمقراطية « تحدي ».

أوجفت: 1 مقعد، تأجل الحسم فيه إلى الشوط الثاني ما بين الحزب الحاكم والكرامة.

ازويرات: 2 مقعد تأجل الحسم فيهما إلى الشوط الثاني بين الحزب الحاكم وتحالف حزبي تواصل والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد.

روصو: 2 مقعد، شوط ثان بين الحزب الحاكم وتحالف بين حزبي الوئام والتحالف الشعبي التقدمي.

كرمسين: 2 مقعد، تأجل الحسم فيهما إلى الشوط الثاني بين الحزب الحاكم والوئام.

امباني: 2 مقعد، شوط ثان بين الحزب الحاكم والاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم.

بوكي: 2 مقعد، شوط ثان بين الحزب الحاكم وتحالف ما بين حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد وتواصل.

كرو: 2 مقعد، شوط ثانٍ بين الحزب الحاكم وتواصل.

باركيول: 2 مقعد، شوط ثان بين الحزب الحاكم وتحالف حزبي الرفاه والتحالف الوطني الديمقراطي.

مونكل: 2 مقعد، شوط ثانٍ بين الحزب الحاكم وحزب الكرامة.