نيجيريا: الأمم المتحدة تطلب مليار دولار لإغاثة ضحايا العنف

وجهت الأمم المتحدة، نداء لجمع مليار دولار مخصصة لمساعدة أكثر من ستة ملايين شخص من ضحايا الحرب بين الحكومة وجماعة بوكو حرام المسلحة في شمال شرق نيجيريا.

وأكد المنسق الإنساني لنيجيريا ادوارد كالون الخميس أن تقديم “مساعدة حياتية عاجلة للسكان الأشد ضعفا” في ولايات بورنو ويوبي واداماوا، بات يشكل “اولوية فورية”.

وأضاف أن من شأن هذه الأموال أن تساعد برامج المساعدة القائمة وتزيد قدرة البنى المحلية في الاستجابة للحاجات البعيدة الأمد.

وقال المنسق خلال تقديمه في أبوجا لخطة الاستجابة الإنسانية لنيجيريا في 2018 “يتعين توفير 1,05 مليار دولار للاستجابة للحاجات الإنسانية ل 6,1 ملايين شخص”، وذكر بأن نداء جمع مساعدات بقيمة مليار دولار لعام 2017، تمت تلبيته بنسبة 70 بالمائة ما جعله “بين الأفضل تمويلا في العالم”.

وخلف الحرب بين جماعة بوكو حرام وقمعها من الجيش منذ 2009 ، ما لا يقل عن 20 ألف قتيل و2,6 مليون نازح، وتسبب بأزمة إنسانية رهيبة في شمال شرق نيجيريا.