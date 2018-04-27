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نيجيريا..الجيش يصد هجوما لجماعة “بوكو حرام”

Cheikhany Sidi Cheikhany Sidi منذ 2 ساعتين
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أفاد الجيش النيجيري أن قواته صدت، أمس الخميس، هجوما لعناصر من جماعة “بوكو حرام” في مدينة مايدوجوري بشمال شرق البلاد، وذلك في ثاني اشتباك من نوعه مع الجماعة خلال شهر.

و قال الجيش في بيان له إن قواته تصدت بنجاح لـ”توغل إرهابي لبوكو حرام” على مشارف منطقة جيداري بولو في مايدوجوري، مضيفا أن عناصره تلقت دعما من القوات الجوية، والشرطة في عملية التصدي للهجوم الأخير.

و كان سكان في مدينة جيداري بولو، ذكروا أنهم سمعوا دوي انفجارات وإطلاق نار في مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو.

و حاولت عناصر من جماعة بوكو حرام دخول مايدوجوري الشهر الجاري، و دخلوا في اشتباكات مع الجنود مما أسفر عن سقوط 15 قتيلا وإصابة 83.

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Cheikhany Sidi

Cheikhany Sidi

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