نيجيريا.. تحرير 48 طالبة من قبضة « بوكو حرام »

أعلن مسؤول نيجيري، تمكن الجيش من تحرير 48 طالبة من أصل 94 تم اختطافهن عقب هجوم لمسلحي « بوكو حرام » في ولاية يوبي، شمال شرقي البلاد.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن حاكم ولاية يوبى ابراهيم جيدام، قال فيه إن « 48 فتاة من أصل 94 اختطفهن عناصر جماعة بوكو حرام، تم إنقاذهن في منطقة تقع على الحدود بين ولايتي يوبي وبورنو ».

ولفت أن الطالبات المحررات تحت رعاية وحدات الجيش، وسيتم تسليمهن لذويهن بعد توقيع الكشف الطبي عليهن.

وفي وقت سابق تم الإبلاغ عن اختطاف عناصر الجماعة المذكورة 94 طالبة في هجوم على مدرسة بولاية يوبي، يدرس بها 704 طلاب.

يشار أن “بوكو حرام” اختطفت نحو 276 فتاة من ولاية بورنو المجاورة، في 2014، ما تزال 113 منهنّ قيد الأسر حتى اليوم.