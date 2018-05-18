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نيجيريا .. تحرير 53 رهينة من قبضة “بوكو حرام”

Cheikhany Sidi Cheikhany Sidi منذ 3 دقائق
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أعلن الجيش النيجري، أمس الخميس، إنقاذ 53 رهينة كانوا محتجزين من قبل جماعة “بوكو حرام”، في ولاية بورنو شمال شرق البلاد

وقال مصادر في القوات النيجرية، إن الرهائن المحررين هم 33 امرأة و16 طفلا وأربعة رجال، مضيفة أن “القوات حررت الرهائن خلال عمليات تطهير ضد الجماعة يوم الثلاثاء الماضي”.

وكانت قوات الحكومة النيجيرية أنقذت في وقت سابق من هذا الشهر، 1000 شخص كانوا محتجزين لدى جماعة بوكو حرام لاستخدام معظمهم كمقاتلين.

وأعلن الجيش النيجيري أمس الخميس مقتل 15 من مقاتلي بوكو حرام في عمليات منفصلة في ولاية بورنو بشمال شرق البلاد، ومنطقة حوض بحيرة تشاد جنوبي نيجريا.

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Cheikhany Sidi

Cheikhany Sidi

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