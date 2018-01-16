نيجيريا تطلب توضيحا بشأن تصريحات ترامب حول إفريقيا

استدعت الحكومة النيجيرية ، ممثلا عن سفير الولايات المتحدة في ابوجا، لتوضيح تعليقات منسوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها إن بعض المهاجرين من أفريقيا وهايتي يأتون من دول “حثالة”..

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية النيجيرية، إنها طلبت “توضيحا بشأن صحة أو فحوى تلك التعليقات، مؤكدا أنها إذا صحت ستكون أمرا مؤلما للغاية ومهينا وغير مقبول”.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت بأن ترامب “أدلى بتلك التعليقات خلال اجتماع خاص، مع نواب في الكونجرس بشأن الهجرة يوم الخميس الماضي”.

ونفى دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي، استخدامه لتلك العبارات السوقية، في وقت دانت الكثير من الدول الأفريقية، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية تلك التصريحات المنسوبة إليه.

وكان عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي، قد حضر الاجتماع، قال إن الرئيس استخدم كلمات “سوقية وبذيئة” من بينها كلمة “حثالة” عندما تحدث عن الدول الأفريقية.