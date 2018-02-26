نيجيريا.. تعزيزات أمنية على المدارس بعد اختطاف الفتيات

قال وزير الإعلام النيجيري لاي محمد, اليوم الاثنين إنه تم إرسال تعزيزات أمنية إلى المدارس بولاية “يوبي” شمال شرقي البلاد , لردع الجماعات المسلحة عن شن هجمات عليها.

وشدد وزير الإعلام ، على أن لن يتم ادخار جهد لاستعادة 110 فتيات فقدن منذ هجوم شنته جماعة “بوكو حرام ” على مدرسة الأسبوع الماضي، حسبما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

يذكر أن حاكم ولاية “يوبي” إبراهيم جايدام , كان قد أوضح أن هذا الهجوم وقع نتيجة انسحاب قوات الجيش من المنطقة, قبل أيام من حدوث عملية الخطف ، لكن الجيش أنكر الاتهامات.

و قامت السلطات في نيجيريا بحملة جوية مكثفة بحثا عن الفتيات المختطفات,و نشرت القوات الجوية تعزيزات جوية شمال شرق البلاد للبحث عنهن.

و باشرت طائرات استطلاع ومروحيات منذ الساعات الأولى ليوم أمس الاحد عمليات البحث والتقصي عن مكان الرهائن , لكنها لم تعثر على شيء إلى حد الآن.

وأوضح البيان للجيش النيجيري, أن مهمة البحث عن هؤلاء المختطفات بواسطة المروحيات والطائرات ستتواصل في خطوة ستعزز عمليات بحث برية تقوم بها قوات خاصة بالجيش.

و سبق لجماعة “بوكو حرام” التى تنشط فى المنطقة ، أن اختطفت تلميذات في نيجيريا عام 2014 , ما أثار حملة تعاطف عالمية, كما تحرك جيش البلاد لتحرير عدد منهن.

واستطاعت عدد من المختطفات أن يعودن إلى ديارهن. يشار إلى أن منظمة العفو الدولية أحصت منذ مطلع عام 2014 قيام جماعة /بوكو حرام/ ب 38 عملية خطف جماعية فيما تقول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إن التنظيم خطف أكثر من 2000 شخص خلال أربع سنوات, تم تحرير 500 منهم.