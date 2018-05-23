نيجيريا.. تفشي الكوليرا يودي بحياة 12 شخصا

قال مسؤول طبي، اليوم الأربعاء، إن تفشي وباء الكوليرا أدى إلى وفاة 12 شخصا، مع احتمال إصابة 134 آخرين على الأقل، في ولاية أداماوا شمال شرق نيجيريا.

وأكد المدير الطبي للمستشفى العام في موبي البلدة التي تفشى فيها المرض تسجيل 12 حالة وفاة بسبب المرض، إضافة إلى الكثير من حالات الإصابة.

وتعد منطقة شمال شرق نيجيريا، نقطة الانطلاق للحرب التي أعلنتها نيجيريا منذ تسعة أعوام على جماعة “بوكو حرام” وجماعة أخرى منشقة عنها.

وتسبب الصراع في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، ويقول عاملون في مجال الإغاثة إن هذه الأجواء مواتية لانتشار أي مرض مثل الكوليرا على نطاق واسع ومميت.