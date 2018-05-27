نيجيريا.. دعم أممي لمواجهة الكوليرا بعد مقتل العشرات

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأحد، عن تخصيصها مليوني دولار للحكومة النيجيرية، من أجل مساعدتها على التصدي لداء الكوليرا، الذي تسبب في وفاة 50 شخصا على الأقل شمال غربي البلاد.

وظهرت حالات إصابة بمرض الكوليرا منذ مارس الماضي في نيجيريا، وحسب مركز مراقبة الأمراض، فإنه تم تسجيل 3 آلاف حالة إصابة على الأقل بالمرض على عموم تراب البلاد.

وعبر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة عن قلقه من أن ينتشر الوباء داخل مخيمات النازحين المكتظة بالهاربين من الانتهاكات التي ترتكبها جماعة بوكو حرام المسلحة.

وأكد المكتب على الحاجة إلى المزيد من الموارد من أجل ” توقيف انتشار الكوليرا، في شمال شرق نيجيريا، خاصة خلال موسم الأمطار”.