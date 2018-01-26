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نيجيريا: عشرة قتلى فى هجوم مسلح بولاية “بلاتو”

Ahmedou Cherif El Mokhtar منذ 1 دقيقة
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قتل عشرة أشخاص وأصيب 10 آخرون، اليوم الجمعة، في هجوم مسلح بولاية “بلاتو”، وسط نيجيريا، وفقا لمصادر عسكرية.

وأكد المتحدث باسم الجيش في الولاية آدم عمر فى تصريح صحافي، أن الهجوم وقع في قريتي “باكوس” و”باسا”، مشيرا إلى أن 8 أشخاص لقوا مصرعهم في الهجوم الذي استهدف قرية “باكوس”، فيما قتل آخران بالهجوم على “باسا”.

وأضاف، أن سكان القرية تعرضوا لهجوم من قبل أشخاص مجهولين، وأن الجهات الأمنية بدأت تحقيقا فى الموضوع.

وتشهد الولاية من حين لآخر، اشتباكات عنيفة بين المزارعين والرعاة، آخرها كانت قبل 3 أيام، حيث قتل خلالها 5 أشخاص.

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Ahmedou Cherif El Mokhtar

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