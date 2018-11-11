نيجيريا.. فرار المئات بعد هجوم لبوكو حرام

فر المئات من منازلهم في شمال شرق نيجيريا ليل السبت/الأحد، بعد هجوم لمسلحي بوكو حرام، بحسب ما أكد شهود ومسؤولان في ميليشيا محلية موالية للحكومة.

ولم ي فد عن وقوع أي خسائر بشرية لكن الهجوم سل ط الضوء على هشاشة الأوضاع الأمنية في شمال شرق البلاد حيث يواصل الجيش القتال من أجل إنهاء النزاع مع بوكو حرام الذي اندلع في 2009.

ووصل المسلحون على متن شاحنات إلى قرية جيمي التي تبعد خمسة كيلومترات عن مدينة مايدوغوري واطلقوا النار وأحرقوا المنازل كما هاجموا مخيما لإيواء النازحين.

وقال زعيم ميليشيا في مايدوغوري موسى آري “هذا المساء هاجم إرهابيو بوكو حرام قرية جيمي”، مضيفا “لقد أحرقوا منازل في جيمي وخياما” للنازحين.

وقال ابراهيم ليمان وهو بدوره زعيم في القوات المدنية المسلحة التي تساعد الجيش في الحرب ضد بوكو حرام، إن السلطات العسكرية أرسلت تعزيزات وطائرات مقاتلة لصد الهجوم.

وفر السكان المذعورون من المنطقة إلى مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو التي تشكل مع ولاية يوبي المجاورة هدفا للمتمردين المتطرفين.

وعلى الرغم من تأكيد الحكومة أن مقاتلي بوكو حرام على شفير الهزيمة شنت الجماعة في الأشهر الأخيرة هجمات واسعة النطاق ضد أهداف عسكرية أدت إلى مقتل العشرات.

وقتل أكثر من 27 ألف شخص في شمال شرق نيجيريا منذ بداية تمر د بوكو حرام في 2009. وأد ى التمر د إلى نزوح حوالى مليوني شخص وتسبب بأزمة انسانية مع تمدد النزاع إلى الدول المحاذية لشمال نيجيريا.