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نيجيريا: قتلي وجرحي في هجومين انتحاريين

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 8 ساعات
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لقي ما لا يقل عن 12 شخصا مصرعهم، وأصيب ثمانية وأربعون آخرون، اليوم الأربعاء، في تفجيرين انتحاريين بولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا.
وقال مسؤولون من وكالة إدارة الطوارئ بولاية بورنو إن “انتحاريين يشتبه أنهما من جماعة بوكو حرام، فجرا نفسيهما في هجوم في مدينة مايدوجوري بولاية بورنو شمال شرقي البلاد، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا وإصابة 48 آخرين”.

وأضاف المسؤولون أن “الانتحاريين نفذا الهجوم في منطقة مونا جاراج على مشارف مايدوجوري، في وقت متأخر من ظهر اليوم.

وتعتبر منطقة مايدوجوري محور الصراع بين السلطات النيجيرية، وجماعة بوكو حرام، ويوجد بالمنطقة مخيم للنازحين، وغالبا ما تكون هدفا سهلا لهجمات الجماعة المسلحة.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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