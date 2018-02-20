نيجيريا.. قمة لإنعاش صناعة النفط في إفريقيا

تحتضن العاصمة النيجيرية أبوجا، على مدى خمسة أيام، أكبر قمة افريقية للنفط، بهدف إنعاش صناعة النفط في إفريقيا.

وتشمل القمة عرضا لأحدث تكنولوجيات ومعدات النفط، فضلا عن فرص الاستثمار التي توفرها شركات النفط والغاز العالمية، ويحضر ها مئات من ممثلي شركات النفط والغاز متعددة الجنسيات

وقال وزير النفط النيجيري “إيبي كاوشيكي”، في كلمة باسم الرئيس محمد بوخاري خلال افتتاح القمة امس الاثنين إن نيجيريا عازمة على منح افريقيا مكانة رائدة في مجالي النفط والغاز.

و تهدف القمة حسب “كاوشيكي” الى “إنتاج فوائد اقتصادية من شانها أن تخلق مناصب شغل، و مضاعفة التبادلات التجارية في إفريقيا ” .

وبلغت الاحتياطات المؤكدة من النفط والغاز في نيجيريا وحدها 37 مليار برميل؛ و192 تريليون قدم مكعبة على التوالي، فيما تمتلك عدة دول أخري في القارة احتياطات هائلة من النفط و الغاز، في طور الاستغلال أو الاستكشاف.