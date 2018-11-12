نيجيريا.. مصرع 175 شخصا وإصابة 10 آلاف بالكوليرا

أعلن المجلس النرويجي للاجئين أن وباء الكوليرا ينتشر بسرعة في شمال شرق نيجيريا، مما أسفر عن مصرع 175 شخصا وتضرر أكثر من 10 آلاف.

وقال جانيت تشيرونو، رئيس مشروع المجلس النرويجي للاجئين في مدينة “مايدوجوري” عاصمة ولاية بورنو، اليوم الاثنين، “إن المرض ينتشر بسرعة في مخيمات النازحين داخليا”.

وأضاف جانيت تشيرونو، “موسم الأمطار لم يأدي إلا إلى تفاقم هذه الظروف، ووباء الكوليرا الذي يضرب ثلاث ولايات شمالية شرقية وهي: بورنو و أداماوا، ويوبي، خلف 175 قتيلا ورصد نحو 10 آلاف شخص مصاب بالمرض منذ مطلع شهر نوفمبر الجاري”.

وكان تفشي الكوليرا مايو الماضي أدى لوفاة 12 شخصا، وإصابة 134 آخرين على الأقل في ولاية “أداماوا” بشمال شرق نيجيريا.