نيجيريا: مقتل 15 عنصرا من جماعة “بوكوحرام”

أعلن الجيش النيجيري اليوم الخميس مقتل 15 من مقاتلي بوكو حرام في عمليات منفصلة في ولاية بورنو بشمال شرق البلاد، ومنطقة حوض بحيرة تشاد جنوبي البلاد.

وقال الجيش في بيان له إن 15 من مقاتلي بوكو حرام قتلوا يوم الثلاثاء، وأن أربعة قتلوا في كمين نصبته القوات في بورنو بينما تم تحييد 11 آخرين بعدما شنت قوات الحكومة غارة على مخبأ تابع للجماعة المسلحة في قرية جوماران في منطقة حوض بحيرة تشاد.

وأوضح الجيشأن هذه العملية العسكرية هي جزء من عملية المعقل الأخير التي شنها مؤخر، وتستمر أربعة أشهر وتهدف لهزيمة بوكو حرام تماما في منطقة بحيرة تشاد وضمان تدمير النقاط والمعاقل القوية للجماعة، حسبما ذكر الجيش في بداية العملية.

و حققت نيجيريا نتائج كبيرة على حساب الجماعة المسلحة في الآونة الأخيرة، ما دفع مقاتليها للانتقال من غابة سامبيسا.