نيجيريا.. مقتل 20 شخصا في انفجارين استهدفا مسجدا

قتل ما لا يقل عن 20 شخصا، اليوم الثلاثاء، في انفجارين هزا مسجدا ومحيطه، في بلدة موبي، شمال شرقي نيجيريا.

وقال مفوض الشرطة في ولاية أداماوا النيجيرية، عبد الله يريما، إن انتحاريا استهدف المسجد في نحو الساعة الواحدة ظهرا (12:00 بتوقيت جرينتش)، “بينما فجر الثاني ما بحوزته من مواد ناسفة على بعد 200 متر لدى فرار المصلين”.

وأكد مفوض الشرطة أن ”نحو 20 شخصا لقوا حتفهم، فيما أصيب أكثر من 12″، مضيفا أن أصابع الاتهام تشير إلى جماعة بوكو حرام المسلحة.

وكانت بوكو حرام، نفذت يوم الخميس الماضي، هجوما في مدينة مايدوجوري، عاصمة ولاية بورنو المجاورة، أودى بحياة أربعة أشخاص.