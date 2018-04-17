نيجيريا… وفاة 100 شخص بسبب تفشي حمى لاسا

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن وفاة ما لا يقل عن 100 شخص في أكبر موجة لتفشي حمى لاسا في نيجيريا.

و قال مكتب المنظمة في البلاد, في بيان, إن هناك أكثر من 400 شخص أصيبوا بالفيروس الخطير الذي يسبب الإصابة بحمى “لاسا” منذ يناير الماضي، مؤكدا وفاة ما لا يقل عن 101 مصابا بهذا الفيروس إلى حد الآن.

وأضاف البيان أن من بين الوفيات بهذا الفيروس موظفين يعملون في مجال الرعاية الصحية، “حيث كانوا يقومون بمعالجة المرضى” حسب تعبير البيان.

وأوضح البيان أن الفيروس انتشر في 18 ولاية من ولايات البلد الواقع غربي القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن ولايات “باوتشي” (شمال شرق) و”إيبوني” (جنوب شرق) وأوندو” (جنوب غرب) تعد الولايات الأكثر تضررا بهذه الحمى المعدية.