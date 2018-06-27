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نيجيريا.. 200 قتيل في أعمال عنف بين رعاة ومزارعين

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 9 دقائق
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لقي أكثر من مائتي شخص مصرعهم في نيجيريا، خلال أعمال اندلعت نهاية الاسبوع الماضي بين مسلمين ومسيحيين وسط البلاد.

وحسب ما أعلن والي ولاية “بلاتو” سايمون لالونغ، فإن أعمال عنف بين مربي الماشية من قبيلة الفولاني المسلمين، ومزارعين مسيحيين، في الولاية الواقعة وسط نيجيريا، اسفرت عن “اكثر من 200 قتيل”.

وفي خطاب نشر الأربعاء وموجه الى رئيس نيجيريا محمد بخاري،

وقال لالونغ في خطاب وجهه اليوم الأربعاء للرئيس النيجيري محمد بخاري، أإه يأسف “للخسارة المؤلمة لأكثر من 200 شخص” قتلهم عناصر مفترضون من اتنية الفولاني، خلال موجة من اعمال العنف بين المجموعات”.

واسفرت أعمال عنف طائفية مماثلة في نيجيريا عن مئات القتلى منذ بداية السنة، في عدة ولايات في وسط. البلاد.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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