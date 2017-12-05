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نيجيري منع من دخول موريتانيا فطعن شرطياً سنغالياً


روصو - صحراء ميديا
الثلاثاء 5 ديسمبر 2017 - 10:56



نيجيري منع من دخول موريتانيا فطعن شرطياً سنغالياً

أقدم مواطن يحمل جنسية نيجيريا على طعن شرطي سنغالي وجرح شخص آخر، بعد منعه من دخول الأراضي الموريتانية، وفق ما أكدت الصحافة المحلية السنغالية.
 
وقالت الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء، إن مواطناً نيجيريا كان يحاول دخول الأراضي الموريتاني عبر السنغال، ولكن السلطات الموريتانية منعته من ذلك بعد التدقيق في الوثائق المدنية التي يحمل.
 
وأشارت ذات المصادر إلى أن المواطن النيجيري دخل في حالة من الغضب الهستيري، وهاجم شرطياً سنغالياً عندما كان الأخير يدقق في وثائق إحدى السيارات.
 
وتلقى الشرطي طعنتين في الكتف، كما أصيب مواطن سنغالي آخر عندما حاول مساعدة الشرطي وإنقاذه، بينما تدخلت مجموعة من المواطنين وأقدمت على ضرب المواطن النيجيري الذي تعرض لإصابات خطيرة.
 
ونقل المواطن النيجيري إلى المستشفى الجهوي في مدينة سينلوي، نفس المستشفى الذي نقل إليه الشرطي المصاب.
 
واستبعدت المصادر الأمنية أن يكون المواطن النيجيري ينتمي لأي جماعة "إرهابية"، رغم عدم استبعاد ذلك من طرف الصحافة السنغالية التي تناولت الموضوع.
 


الكلمات المفتاحية : السنغال, روصو, شرطة
 
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