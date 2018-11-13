هجوم بسيارة مفخخة يخلف ثلاثة قتلى في مالي

قُتل ثلاثة أشخاص مدنيين، وجُرح أربعة أجانب آخرين، في هجوم بسيارة مفخخة استهدف مساء أمس الاثنين، حياً يقطنه أجانب أوروبيون في مدينة غاو، كبرى مدن شمال مالي.

وقال مراسل « صحراء ميديا » في مالي إن انفجاراً عنيفاً هزَّ مدينة غاو، أكدت المصادر أنه تم باستخدام سيارة مفخخة.

ونقل المراسل عن مصادر محلية قولها إن الهجوم استهدف « مقراً سكنيا لأجانب أوربيين »، بينما أكدت جهات شبه رسمية للمراسل أن الهجوم استهدف شركة لنزع الألغام متعاقدة مع الأمم المتحدة.

وبخصوص الحصيلة، قال المراسل إن « المعلومات ما تزال متضاربة »، فيما تشير الحصيلة الأولية إلى أن ثلاثة قتلى على الأقل سقطوا في الهجوم، يحملون الجنسية المالية، ولكنها حصيلة ما تزال مرشحة للارتفاع.

وتبنت « جماعة نصرة الإسلام والمسلمين » الحادث على الفور، وقالت في بيان إن « الانفجار وقع داخل مقر يضم القوات البريطانية والألمانية والكندية المتمركزة في وسط مدينة غاو ».

من جانبها قالت وزارة الأمن والحماية المدنية في بيان صحفي إن الهجوم وقع الساعة الثامنة من مساء الاثنين، باستخدام عبوة ناسفة تحملها سيارة رباعية الدفع.

وأكدت الوزارة أن الحصيلة الأولية للهجوم تشير إلى سقوط ثلاثة قتلى من المدنيين، بالإضافة إلى سقوط عدة مصابين، كما أسفر الانفجار عن أضرار في المنازل.

وتشير الحصيلة الأولية إلى أن الجرحى من ضمنهم جريحان من كمبوديا وواحد من جنوب أفريقيا وآخر من زيمبابوي يعملون في شركة لإزالة الألغام.

وتزامن هذا الهجوم مع زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية ونظيرتها الألمانية لدولة مالي، من أجل المشاركة في استلام ألمانيا لقيادة بعثة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات المالية.