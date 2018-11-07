هذا ما اتفقت عليه موريتانيا وتونس لتعزيز تعاونهما

وقعت موريتانيا وتونس مساء أمس الثلاثاء، في ختام أعمال اللجنة العليا المشتركة للتعاون على 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا لتعزيز مجالات التعاون بين البلدين.

ووقع الوزير الاول محمد سالم ولد البشير ورئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بعد ذلك على محضر أعمال الدورة.

وشملت الاتفاقيات والبرامج والبروتوكولات الإضافية الموقعة بين البلدين، عدة مجالات وذلك على النحو التالي:

– برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون الصناعي لسنتي 2019-2020.

– برنامج تنفيذي للتعاون في مجال السياحة لسنة 2019-2020.

– مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية.

– برنامج تنفيذي للتعاون في المجال الزراعي لسنوات 2019-2021.

– اتفاق تكميلي لمذكرة التفاهم في مجال الصحة البيطرية .

– برنامج تنفيذي في مجال البيئة لسنوات 2019-2021.

-اتفاقية تعاون في مجال الصرف الصحي للفترة 2019-2021.

– برنامج عمل تنفيذي في مجال الاسكان والعمران والمباني والتهيئة الترابية .

– برنامج عمل تنفيذي في مجالة الطاقة والطاقات المتجددة لسنوات 2019-2021.

– مذكرة تعاون بين الشركة الوطنية لاستصلاح القطع الارضية وتطوير الاسكان والترقية والتسيير العقاري (اسكان) والوكالة العقارية للسكنى(AFH).

– اتفاق حول استعمال واستبدال رخص السياقة بين البلدين.

– برنامج تنفيذي لبروتوكول تعاون في مجال الشؤون الدينيةبين البلدين لسنوات 2019-2021.

– مذكرة تفاهم في مجال ادارة القضاء والتكوين .

– برنامج تنفيذي للتعاون التربوي لسنوات 2019-2021.

– مذكرة تفاهم بين الامانة العامة للحكومة الموريتانية والكتابة العامة لحكومة الجمهورية التونسية.

– برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي لسنوات 2019-2021.

– بروتوكول تعاون بين الاذاعة التونسية واذاعة موريتانيا.

-مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية .

– بروتوكول اتفاق اضافي متضمن القانون الاساسي لمجلس الاعمال الموريتاني التونسي.

– اتفاقية تعاون بين غرفتي التجارة بالبلدين.