هولندا تنسحب من بعثة حفظ السلام في مالي

أعلنت هولندا انسحابها من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي التي تشارك فيها منذ 2014، وذلك بهدف تكثيف مساهمتها في أفغانستان.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان لها، إن “هولندا ستنهي مشاركتها الحالية في بعثة الأمم المتحدة بمالي في الاول من مايو 2019” بغرض “تكثيف مساهمتها في بعثة الحلف الأطلسي بأفغانستان”.

ويأتي الإعلان بعد يومين من تقرير شديد اللهجة لدائرة المحاسبة انتقد بشدة وزارة الدفاع، مؤكدا أن عناصر البعثة في مالي “تنقصهم التجهيزات والتدريب وجهزوا بمعدات فيها عيوب”.

والجنود الهولنديون هم جزء من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دول غرب افريقيا منذ أبريل 2014.

ووصل عديد الوحدة الهولندية الى زهاء 400 عسكري، وينتشر حاليا في مالي نحو 250 جندي هولندي من إجمالي 15 ألف عنصر في البعثة بينهم 12 ألف عسكري و1700 شرطي.