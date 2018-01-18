“واتسآب” يتيح مشاهدة يوتيوب دون مغادرة التطبيق

قدمت شركة “واتس آب” تحديثا جديدا في التطبيق، يسمح للمستخدمين بمشاهدة الفيديوهات على موقع يوتيوب مباشرة داخل التطبيق.

ويعني هذا، إمكانية مشاهدة مقاطع فيديوهات يوتيوب، ورسائل الأصدقاء في الوقت نفسه، دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقين، كما يمكن للمستخدمين متابعة الأحاديث المختلفة، دون إيقاف مقطع الفيديو.

ويقدم التحديث أيضا ميزة تسمح بسحب نافذة فيديو يوتيوب عبر شاشة الهاتف، دون الحاجة لإيقاف اللقطات، وذلك للحصول على عرض أفضل للرسائل، بالإضافة إلى ميزة تغيير حجم النافذة، أو تكبيرها لتملأ الشاشة بنقرة زر واحدة.

وطُرح التحديث، الذي رُصد لأول مرة من قبل WABetaInfo، لمستخدمي هواتف آيفون، وليس من الواضح بعد موعد طرحه على هواتف أندرويد.

ويمكن لبعض مستخدمي هواتف أندرويد، استخدام كل من واتس آب، ويوتيوب في وقت واحد، ولكن فقط في حال كان الهاتف يقدم وظائف تقسيم الشاشة.

المصدر: إنديبندنت