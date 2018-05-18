“واتساب” يضيف خصائص للمجموعات لتبسيط الدردشة

أعلن “واتساب” على مدونته، اليوم الخميس، عن مزايا جديدة، تشمل وصف المجموعات، وهو كناية عن نص صغير تجده في شاشة معلومات المجموعة يتيح لك شرح هدف المجموعة وأسس الدردشة فيها واسمها.

عندما ينضم شخص جديد إلى المجموعة سيرى الوصف في أعلى شاشة الدردشة لديه.

و بات بإمكان المشرفين تحديد من يمكنه تعديل اسم المجموعة وأيقونتها ووصفها، وذلك من خلال إعدادات المجموعة.

عندما لا تستخدم المجموعة لفترة معينة ستتمكن من الاطلاع على ملخص أهم الرسائل التي تعنيك، حيث تم ذكرك أو تم الرد عليك وذلك عبر النقر على زر @ الذي تمت إضافته حديثاً والذي يظهر في أدنى شاشة الدردشة.

ويمكنك الآن أن تجد مَن يشارك في المجموعة عبر البحث عن أسماء المشاركين في شاشة معلومات المجموعة.

وبات بإمكان المشرفين إزالة أذونات الإشراف لدى المشاركين في المجموعة، بينما لم يعد بالإمكان إزالة مُنشِئ المجموعة.

كما تم إضافة حماية للدردشة الجماعية بشكل يصعب فيه إضافة الأشخاص مراراً وتكراراً بعدما غادروا المجموعة.

وباتت هذه الخصائص متوفرة لمستخدمي واتساب على أجهزة أندرويد وiOS.