وثائق.. قرار يحدد سن تقاعد الضباط في موريتانيا

أصدرت قيادة أركان الجيوس في موريتانيا، أمس الأربعاء، قراراً يحدد سن التقاعد لدى الضباط في المؤسسة العسكرية، ما بين رتبة « فريق » إلى رتبة « ملازم ».

وحصلت « صحراء ميديا » على وثيقة القرار الموقعة من طرف الفريق محمد ولد الشيخ محمد أحمد « الغزواني »، قائد أركان الجيوش في موريتانيا.

وتحدد وثيقة القرار سن تقاعد رتبة « فريق » عند بلوغ 62 عاماً، فيما يتقاعد صاحب رتبة « جنرال » عند الوصول إلى 60 عاماً، بينما يتقاعد صاحب رتبة « عقيد » عند بلوغ 59 عاماً.

وتحدد الوثيقة سن تقاعد صاحب رتبة « رائد » عند 57 عاماً، أما « النقيب » فيتقاعد عند بلوغ 55 عاماً، فيما يتقاعد « الملازم أول » عند بلوغ 53 عاماً، ويتقاعد « الملازم » عند 47 عاماً.

ويأتي هذا القرار ليحسم الجدل حول سن تقاعد الضباط الموريتانيين.