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وحدة من الدرك الموريتاني إلى أفريقيا الوسط لحفظ السلام


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 - 22:46



وحدة من الدرك الموريتاني إلى أفريقيا الوسط لحفظ السلام

غادرت اليوم الثلاثاء وحدة من الدرك الموريتاني متوجهة إلى مدينة بانكي بجمهورية وسط إفريقيا للعمل تحت مظلة الأمم المتحدة ضمن قوة حفظ السلام الأممية.
وتخلف وحدة الدرك المغادرة وحدة أخرى من نفس القطاع عادت مساء اليوم إلى العاصمة نواكشوط بعد سنة من العمل فى وسط أفريقيا.
 
وتتكون الوحدتان من140 فردا، بينهم 9 ضباط، وضباط صف موزعين على أربع تشكيلات عمل وفريق طبي، وآخر فني وثالث للوجستيك مجهز بجميع اللوازم الضرورية.
 
و تلقت الوحدة خلال الأشهر الماضية تدريبات مكثفة على عمليات حفظ النظام وحماية الأشخاص والممتلكات وتأمين وحماية مباني الهيآت الأممية والمقرات الحكومية والشخصيات.

وفى مطلع الشهر الحالي، قتل جندي موريتاني وجرح ثلاثة آخرون يعملون في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى "مينوسكا".
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا الوسطى, الدرك, السلام, مينوسكا
 
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