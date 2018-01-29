موريتانيا: الكشف عن معدلات الترشح للباكالوريا

أعلنت وزارة التهذيب في موريتانيا، اليوم الاثنين، أن الإجراءات التي اتخذتها بشأن منع التلاميذ الذين تجازوت أعمارهم 22 سنة من الترشح لامتحانات الباكلوريا يستثنى منها التلاميذ الذين حصلوا على معدل 05/20 فما فوق.

وقالت مديرية الامتحانات بوزارة التهذيب في بيان توضيحي إن الإجراءات المتخذة فيما يخص المترشحين الأحرار تنص على أنه يسمح بالترشح للبالغين 22 سنة فما فوق شريطة أن يكونوا قد حصلوا على معدل لا يقل عن 05/20 في إحدى آخر دورتين، “وما دام المترشح يحصل على 05/20 فما فوق فيمكنه الترشح باستمرار” بحسب تعبير البيان.

وأضافت مديرية الامتحانات أن الوزارة أصدرت مرسوما يتعلق بمراجعة نظام الترشح لامتحان شهادة الباكلوريا الوطنية، بغية تحسن سير الامتحانات، مؤكدة أن مرسوم الوزارة تضمن جملة من الاجراءات التي يبدأ تطبيقها خلال السنة الجارية 2018 بالنسبة للمترشحين الأحرار، بينما لم تكن سارية المفعول بالنسبة للمترشحين النظاميين إلا في دورة العام 2019.

وقالت مديرية الامتحانات أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لا تتعلق بترشح من هم دون سن 22 عاما بحيث يمكن لهؤلاء الترشح مهما كانت معدلاتهم في الدورات السابقة.