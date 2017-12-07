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وزارة الدفاع تعزي في مقتل دركي موريتاني بوسط إفريقيا


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 7 ديسمبر 2017 - 10:34



وزارة الدفاع تعزي في مقتل دركي موريتاني بوسط إفريقيا

قدمت وزارة الدفاع الموريتانية مساء أمس الاربعاء، تعزية باسم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، لأسرة الدركي الموريتاني حمادي ولد صمب، الذي لقي مصرعه في مهجوم مسلح على كتيبة موريتانية في دولة وسط افريقيا يوم الرابع من الشهر الجاري.
 
وجاءت تعزية وزارة الدفاع ضمن بيان صادر عنها يوم أمس قالت فيه إن " مركزا امنيا تابع لمفرزة السلام الموريتانية في مدينة ابريا بوسط إفريقيا تعرض لعملية جبانة نفذتها عصابة خارجة عن القانون يوم 04/12/2017".
 
وأضاف بيان الوزارة أن "المركز المستهدف كان يتولى مهمة تأمين مخيم للنازحين تحت حماية الأمم المتحدة"، وقد نجم "عن العملية مقتل الدركي حمادي ولد صمب وإصابة دركيين بجروح".
 
قودم البيان باسم "الرئيس الموريتاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، التعزية لأسرة الشهيد ولإفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وتمني الشفاء العاجل للجريحين".
 


الكلمات المفتاحية : الدرك, الدفاع, وسط أفريقيا
 
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