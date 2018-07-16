وزيرة: استغلال 54 ألف هكتار خلال الموسم الماضي بموريتانيا

قالت وزيرة الزراعية الموريتانية لمينة منت القطب ولد أمم، إن الحملة الزراعة المنصرمة تمكنت من استغلال مساحة إجمالية وصلت إلى 54 ألف و116 هكتارا، وهو ما يمثل نسبة 138 % من الأهداف المرسومة، والتي كانت تقدر بـ 39 ألف و 106 هكتارا.

وأضافت الوزيرة اليوم الاثنين في مدينة “بوغي” جنوبي موريتانيا خلال إطلاق الحملة الزراعية لموسم 2018-2019 أن الإنتاج الخام قدر بـ 292 ألف و227 طنا وهو ما يمثل نسبة 149% من الأهداف المرسومة والتي كانت مقدرة ب 195 ألف و530 طنا.

وأكدت منت أمم أنه سيتم خلال هذه الحملة على المستوى المروي استغلال 67 ألف هكتار من الأرز، حوالي 36 ألفا منها في الحملة الخريفية، والباقي خلال الحملة الصيفية، وذلك بمردودية متوسطة تصل إلى 2ر5 طنا للهكتار، وإنتاج يبلغ 348 ألفا و400 طن من الأرز الخام.

وبينت أنه ستتم زراعة ما يناهز 245 ألفا و900 هكتار من الحبوب التقليدية على مستوى شبه القطاع المطري بإنتاج خام يقدر ب 139 ألفا و 277 طنا.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أعطي اليوم الاثنين من المزرعة النموذجية لسهل بوغى الواقعة على تخوم مدينة بوكى بولاية لبراكنه إشارة انطلاق الحملة الزراعية لموسم 2018-2019.