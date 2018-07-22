وزيرة: الناخبون يرغبون في مواصلة التسجيل عن بعد

قالت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الموريتانية خديجة امبارك فال إنها “ستبلغ الجهات المسؤولة بوجود راغبين في مواصلة الإحصاء عن بعد”.

وكانت المحكمة العليا قد حكمت بإلغاء مداولات اللجنة المستقلة للانتخابات التي قررت من خلالها فتح التسجيل عن بعد وتمديد فترة الترشحات، ما يعني أن جميع القرارات المترتبة على تلك المداولات تعتبر لاغية.

وبحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) فقد تعهدت وزيرة التجارة، مساء أمس السبت خلال مهرجان تحسيسي حول أهمية التسجيل على اللائحة الانتخابية بمقاطعة توجنين شرقي نواكشوط، “بالعمل على إضافة مكاتب إحصاء جديدة في مقاطعة توجنين”.

وأضافت منت أمبارك فال “أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات هي وحدها المعنية بشأن الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، وأنها ستبلغ الجهات المسؤولة بوجود راغبين في مواصلة الإحصاء عن بعد”.

وأكدت الوزيرة أن “نتائج الإحصاء على مستوى مقاطعة توجنين ما زالت دون المستوى، داعية المولاة والمعارضة، لمضاعفة الجهود حتى يتحقق الهدف المنشود بالتسجيل على اللائحة الانتخابية”.