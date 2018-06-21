وزير إيطالي: الهجرة تفرغ افريقيا من طبقتها الوسطي

قال ماتيو سالفيني، ووزير الداخلية الايطالي، أن المهاجرين غير الشرعيين الذين تستقبلهم بلاده “ليسوا من فقراء أفريقيا بل من طبقتها الوسطى” .

وأضاف سالفيني، في تصريح صحفي اليوم الخميس “في كثير من الأحيان يصل إلى إيطاليا أناس كانت لديهم وظائف عمل في بلدانهم، ويعتقدون أن إيطاليا ستتسع للجميع، وبهذا نحن نفرغ إفريقيا من طبقتها الوسطى, ونلحق بذلك ضررا مضاعفا بإيطاليا وإفريقيا “.

ودعا وزير الداخلية الإيطالي الى “إعادة النظر في منح اللجوء للحماية الإنسانية، معربا عن اعتقاده بأن اللاجئين الحقيقيين يمثلون سبعة في المائة فقط من المهاجرين، وأضاف “يجب العمل على مراجعة مفهوم الحماية الإنسانية، كما نحتاج إلى معايير موضوعية” .

وكان جوزيبي كونتي، رئيس الوزراء الايطالي، قد طالب أمس الأربعاء ب”ألا تترك بلاده لوحدها لمواجهة التحركات الأولية” للمهاجرين بدول الوصول داخل حدود الاتحاد الاوروبي.

و من المقرر أن تعقد ” قمة أزمة مصغرة”، الأحد المقبل في بروكسل لإعداد حلول أوروبية لمسائل الهجرة غير الشرعية التي تثير انقسامات شديدة في الاتحاد الأوروبي، وتعقبها بعد أيام قمة أخرى موسعة تحتضنها العاصمة البلجيكية .