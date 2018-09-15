وزير: الإقبال في الشوط الثاني دون المتوقع وذلك طبيعي (فيديو)

قال القيادي في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم محمد الأمين ولد الشيخ، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الإقبال على مكاتب الاقتراع في الشوط الثاني من الانتخابات « كان دون المتوقع ».

ولد الشيخ الذي كان يتحدث في تصريح خص به « صحراء ميديا » مساء اليوم السبت، قال: « بالفعل الإقبال حتى الساعة الرابعة مساءً كان أضعف من المتوقع ».

وأشار ولد الشيخ إلى أن نسبة الإقبال كانت متفاوتة، موضحاً أنه « في السبخة كانت لا بأس بها، وكانت هنالك طوابير، أما في تفرغ زينه ولكصر فكان الإقبال دون المتوقع ».

وأكد ولد الشيخ أنه « في العادة تكون نسبة المشاركة في الشوط الثاني أقل بكثير من الشوط الأول » بعد انسحاب الكثير من المنافسين، مشيراً إلى أن « هذا يجري في جميع الانتخابات ».

وخلص ولد الشيخ إلى القول إنه يتوقع « فوز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية برئاسة المجلس الجهوي لمدينة نواكشوط، وفي أغلب بلديات نواكشوط؛ لكصر وتفرغ زينه وعرفات وتوجنين وتيارت وحتى الرياض، تقريباً كل البلديات ».

ويتولى محمد الأمين ولد الشيخ تنسيق حملة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على مستوى ولاية نواكشوط الغربية.

وكانت مكاتب التصويت قد أغلقت أبوابها عند تمام الساعة السابعة مساء،ـ وبدأت عمليات الفرز في العديد منها.

ويتوقع أن تعلن نتائج الشوط الثاني من الانتخابات يوم الاثنين المقبل، على أقصى تقدير.