وزير الاقتصاد والمالية: التباطؤ الاقتصادي طبيعي جداً



قال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي، إن التباطؤ الذي شهده الاقتصاد الموريتاني مؤخراً "طبيعي جداً"، بسبب ما قال إنه "انهيار أسعار قطاع الصناعات الاستخراجية التي شكلت 12.5 في المائة من الناتج الوطني الداخلي لسنة 2016.



وأكد ولد أجاي خلال نقاش الميزانية أمام البرلمان الموريتاني أمس الأربعاء، أن "تراجع النمو الاقتصادي للبلد قياسا بدول أخرى يعود أساسا لانهيار أسعار قطاع الصناعات الاستخراجية التي شكلت 12.5 في المائة من النتاج الوطني الداخلي سنة 2016 و10.5 في المائة سنة 2017 بمعنى أن هذا الناتج نقص 2.5 في المائة، مما يفسر أن هذا التباطؤ كان طبيعي جدا".



وأوضح الوزير في حديثه أمام النواب أن "مقارنة اقتصادنا بالبلدان التي لا تعتمد على هذا القطاع تعتبر غير موضوعية حيث أن هذه البلدان استفادة من هذا الانهيار، بينما الاقتصادات المشابهة شهدت تدهوراً أكبر مما حدث في بلادنا".



وأشار إلى أنه من الملاحظ أن مستوى النمو في البلد يتحسن بشكل مضطرد حيث كان 1 في المائة سنة 2015 وتمت مضاعفتها سنة 2016 وتواصلت الزيادة سنة 2017، وفق تعبيره.



وأشار ولد أجاي في حديثه أمام النواب إلى أن المدخرات من العملة الصعبة في البنك المركزي الموريتاني وصلت أمس الأربعاء إلى 862 مليون دولار أمريكي.

