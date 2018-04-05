وزير: الانترنت تعود لطبيعتها في موريتانيا نهاية الأسبوع المقبل

قال وزير الثقافة، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ ، إن خدمة الانترنت في موريتانيا ستعود لطبيعتها نهاية الأسبوع المقبل.

وتشهد خدمات الانترنت في موريتانيا انقطاعات متكررة منذ أيام، بسبب وجود خلل فني، ناتج عن عطب الكابل البحري، الذي يربط أوروبا و إفريقيا.

وأضاف الناطق باسم الحكومة “أن الشركة المكلفة بالصيانة لديها عقد مع 22 دولة تستعمل هذا الكابل، بما فيها موريتانيا، وقد تحركت الجهات المعنية واستدعت فريقا لإصلاح هذا الخلل، وانطلق الكابل البحري بالفعل من أوروبا، وسيصل يوم 09 من الشهر الجاري ،فيما سيستغرق اصلاحه يومين أو ثلاثة”

وأشار ولد الشيخ إلى أن “خط الألياف البصرية الجنوبية، وخط الالياف البصرية الشرقية الذي يربط موريتانيا ومالي مايزالان يعملان، وهما يوفران نسبة 60 بالمائة من الاتصال لدى موريتل و24 بالمائة لدى شنقيتل و16 بالمائة لماتيل.

وأكد المسؤول الموريتاني أن الشركات المهمة والحساسة، مثل “اسنيم” والنظام البنكي بصفة عامة، لديهم خطوط خاصة بهم ولم يتأثروا من هذا الانقطاع”.

وعزى الوزير الموريتاني العطب في الكابل البحري الذي يغذي موريتانيا بالانتنترنت، للحركة البحرية التي قال إنها “دائما ما تتسبب في مثل هذا النوع من الاختلالات”.