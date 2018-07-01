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العاهل المغربي : الفساد ينخر افريقيا رغم الموارد

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 54 دقيقة
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وجه العاهل المغربي محمد السادس اليون خطابا للقمة الافريقية المنعقدة فى موريتلتيا قال  إن قارة افريقيا مليئة بالموارد و قوية ، مشيرا إلى وجود ” بعض التحديات التى تنخر جسد القارة” .

وألقى الخطاب نيابة عن الملك وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة  .

و أكد العاهل المغربي أن الفساد ينخر جسم القارة ممايشكل عقبة أمام إرساء الديمقراطية .

وطالب محمد السادس الاتحاد الافريقي بتضافر الجهود والعمل معا للقضاء عليه .

ونوه بجهود الرئيس النيجيري محمدو بخاري للقضاء على الفساد فى افريقيا ، مطالبا القادة الأفارقة بالوقوف معه .

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

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