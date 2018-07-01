العاهل المغربي : الفساد ينخر افريقيا رغم الموارد

وجه العاهل المغربي محمد السادس اليون خطابا للقمة الافريقية المنعقدة فى موريتلتيا قال إن قارة افريقيا مليئة بالموارد و قوية ، مشيرا إلى وجود ” بعض التحديات التى تنخر جسد القارة” .

وألقى الخطاب نيابة عن الملك وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة .

و أكد العاهل المغربي أن الفساد ينخر جسم القارة ممايشكل عقبة أمام إرساء الديمقراطية .

وطالب محمد السادس الاتحاد الافريقي بتضافر الجهود والعمل معا للقضاء عليه .

ونوه بجهود الرئيس النيجيري محمدو بخاري للقضاء على الفساد فى افريقيا ، مطالبا القادة الأفارقة بالوقوف معه .