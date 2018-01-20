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وزير الخارجية الموريتاني يبحث علاقات بلاده مع الجزائر

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 7 دقائق
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تباحث وزير الشؤون الخارجية  والتعاون الموريتاني إسلكو ولد احمد ازيدبيه اليوم السبت مع نظيره الجزائري  عبد القادر مساهل ، حيث تطرق الوزيران بهذه المناسبة الى جدول الأعمال الذي تم اقراره لندوة وزراء خارجية الحوار 5+5 .

وسينعقد المؤتمر غدا بالعاصمة الجزائرية حسب ما أعلنت  عنه مصادر من  وزارة الشؤون الخارجية لوكالة الأنباء الجزائرية.

و أكدت المصادر  أن رئيسا الدبلوماسية الجزائرية و الموريتانية أعربا عن ارتياحيهما “لنوعية” المشاورات السياسية المنتظمة بين البلدين و الشراكة الاقتصادية الثنائية  التي عرفت ديناميكية خلال الأشهر الأخيرة.، مع فتح معبر حدودي جزائري-موريتاني.

و على صعيد أخر تطرق الوزيران الى التحضيرات للقمة المقبلة للاتحاد الافريقي ” بغرض تنسيق الأعمال “

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

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